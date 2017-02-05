Ремонтники в Авдіївці відновлюють пошкоджені лінії електропостачання

Ремонтні бригади ремонтують пошкоджені в результаті обстрілу лінії електропостачання, що живлять Авдіївський коксохімічний завод і Донецьку фільтрувальну станцію.
Про це повідомляється на сторінці Спеціальної мониториговой місії ОБСЄ в twitter.
"Нарешті розпочалися ремонтні роботи. СММ, як і раніше, сприяє в локалізованому припиненні вогню разом із СЦКК. Воно повинне підтримуватися", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що роботи по відновленню пошкоджених в результаті обстрілів ліній енергопостачання майже завершені.
"Ремонтні роботи практично завершені", - повідомляють спостерігачі місії.
В ОБСЄ також закликали дотримуватися усталеного "режиму тиші".
Repair works almost completed. Ceasefire must continue
— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 февраля 2017 г.