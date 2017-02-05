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Ремонтники в Авдіївці відновлюють пошкоджені лінії електропостачання

5 лютого, 2017 - 15:46

Ремонтні бригади ремонтують пошкоджені в результаті обстрілу лінії електропостачання, що живлять Авдіївський коксохімічний завод і Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомляється на сторінці Спеціальної мониториговой місії ОБСЄ в twitter.

"Нарешті розпочалися ремонтні роботи. СММ, як і раніше, сприяє в локалізованому припиненні вогню разом із СЦКК. Воно повинне підтримуватися", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що роботи по відновленню пошкоджених в результаті обстрілів ліній енергопостачання майже завершені.

"Ремонтні роботи практично завершені", - повідомляють спостерігачі місії.

В ОБСЄ також закликали дотримуватися усталеного "режиму тиші".

Джерело: День
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