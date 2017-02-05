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США стурбовані ескалацією насильства на сході України, - віце-президент

5 лютого, 2017 - 18:20
Фото Reuters

США стурбовані ескалацією насильства на сході України, і від поведінки РФ залежатиме майбутнє санкцій.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю ABC News.

"У наступні місяці ми побачимо як відповісти на це питання" - сказав він, відповідаючи на питання, чи санкції зберігатимуться доки Росія порушує перемир’я в Україні.

"Все залежить від того, побачимо ми чи ні якісь зміни у ставленні Росії і чи буде можливість співпрацювати задля спільних інтересів" - зазначив Пенс.

"Росія також зацікавлена у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом, особливо з "Ісламською державою". І якщо у нас є можливості для співпраці, я думаю, президент буде вивчати перспективи для відновлення відносин", - додав віце-президент.

Нагадаємо, що гібридна війна РФ проти України триває 25 років.

Джерело: День
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