Стали відомі імена перших фіналістів Євробачення-2017 від України

Відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 пройде в Україні. У фінал українського відбору пройшли Tayanna та Сальто Назад.

Про це передає УНН.

“У фінал українського відбору пройшли “Tayanna” та “Сальто Назад”. Їх виступи ми зможемо споглядати ще 25 лютого (на фіналі національного відбору — ред.),” — йдеться у повідомленні.

Так, у фінал не пройшли “С.К.А.Й”, Роман Веремейчик і гурт " LUMIERE“, “Monochromea”, “Laliko”, “MamaRika” і Арсен Мірзоян.

Цього травня у Києві відбудуться два півфінали та фінал Євробачення. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.