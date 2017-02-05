Терористи "ІД" відбили у повстанців стратегічно важливе місто у Сирії

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" відбили у сирійських повстанців, підтримуваних Туреччиною, місто Бзаа на півночі Сирії, передає УНН.

Зазначається, що Бзаа має важливе стратегічне значення, оскільки розташоване на схід від міста Аль-Баба — останнього ключового бастіону ісламістів на півночі Сирії. Контроль над Бзаа відкривав би шлях повстанцям до Аль-Баба зі східного напрямку.

Повідомляється, що напередодні, 4 лютого, сирійським повстанцям вдалося встановити контроль над містом, проте вже за кілька годин після цього в результаті вдало проведеної контратаки бойовики "ІД" відновили контроль над Бзаа.

Під час наступу ісламісти активно використовували атаки смертників, внаслідок боїв, за даними центру моніторингу, серед повстанців були загиблі та поранені, проте їхню кількість поки не повідомляють.

Нагадаємо, що в Анкарі поліція затримала 60 імовірних членів "ІД".