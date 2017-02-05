Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко в Facebook.

"Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією. Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США", - сказано у повідомленні.

Також Цеголко повідомив, що особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.

"Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню", - зазначив прес-секретар.

Також Президент України подякував Главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян обох країн.

Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України", - додав Цеголко.

Президент США Дональд Трамп в свою чергу в ході телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив, що Сполучені Штати працюватимуть над відновленням миру уздовж українського кордону

"Ми будемо працювати з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону", - сказав Трамп.