Трамп візьме участь у саміті G7 в Італії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір взяти участь у саміті Великої сімки (G7), який відбудеться наприкінці травня 2017 року в Італії, йдеться в повідомленні на сайті уряду Італії.

За підсумками телефонної розмови американського лідера з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, яка відбулась напередодні, 4 лютого, Білий дім повідомив, що Трамп має намір поїхати на зустріч лідерів семи провідних розвинених держав світу, яка відбудеться 25-27 травня в місті Таорміна на Сицилії.

Ця поїздка може стати першим візитом Дональда Трампа до Європи в якості президента.

Під час розмови з Джентілоні Трамп запевнив, що США залишаються відданими своїм зобов'язанням в рамках НАТО, проте вкотре наголосив на важливості того, щоб усі держави-члени Північноатлантичного альянсу "розділяли фінансовий тягар витрат на оборону", повідомляє агентство AFP, передає DW.