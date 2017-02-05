Трамп здійснить перший офіційний візит в Європу на саміт G7

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп візьме участь в саміті Великої сімки (G7), який відбудеться наприкінці травня 2017 року в Італії.

Про це повідомляє DW.

"За підсумками телефонної розмови американського лідера з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, яка відбулась напередодні, 4 лютого, Білий дім повідомив, що Трамп має намір поїхати на зустріч лідерів семи провідних розвинених держав світу, яка відбудеться 25-27 травня в місті Таорміна на Сицилії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця поїздка може стати першим візитом Дональда Трампа до Європи в якості президента. Під час розмови з Джентілоні Трамп запевнив, що США залишаються відданими своїм зобов'язанням в рамках НАТО, проте вкотре наголосив на важливості того, щоб усі держави-члени Північноатлантичного альянсу "розділяли фінансовий тягар витрат на оборону", повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, що Трамп і Порошенко в телефонній розмові обговорили Донбас і подальшу співпрацю.