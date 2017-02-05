У Бурштині працівники місцевої ТЕС перекрили дорогу

Сьогодні, 5 лютого, працівники Бурштинської ТЕС, що в Івано-Франківській області, перекрили дорогу обласного значення, яка проходить повз станцію. Орієнтовно 500 людей ходили на пішохідному переході та стояли вздовж дороги тримаючи плакати у руках. До них приєднався ряд громадських організацій, зокрема львівське ГО "Рабів до раю не пускають", "Спілка ветеранів Афганістану", "Спілка учасників АТО" та інші.

Основна вимога працівників − підвищення зарплати та деолігархізація ТЕС.

"Ми вимагаємо підняття зарплат на 30%. Крім того, також повернення надбавки за вислугу років, яка передбачена нам законом України. Бо зараз нам цю надбавку зняли. Це вперше за всю історію існування станції люди вийшли, щоб захищати свої права. Такого ще просто не було, щоб нас так утискали. Через надзвичайно малі зарплати молодь повинна їхати працювати закордон. Тому ми вимагає також, щоб ТЕС передали у власність державі, а не володів нею олігарх", - розповів голова профспілки Бурштинської ТЕС Руслан Карвацьки.

Також, за його словами, керівництво ТЕС звільнило 4 тисячі працівників. Тому на тих, хто зараз працює, припадає подвійне навантаження. При цьому умови праці і винагорода за неї не покращилися взагалі.

Це вже не перша акція протесту працівників Бурштинської ТЕС. Восени вони також перекривали дорогу і кілька годин не пропускали жоден транспорт, окрім екстрених служб. Тому цього разу, отримавши багато негативних відгуків за попереднє перекриття від громадян, працівники час від часу пропускали транспорт.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора