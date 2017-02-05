У Франції правляча партія висунула свого кандидата на посаду президента

У Франції правляча Соціалістична партія офіційно висунула свого кандидата Бенуа Амона на пост президента країни, передає "Радіо Свобода".

Тиждень тому 49-річний політик, який вважався аутсайдером, став переможцем праймеріз лівих, набравши близько 59% голосів у другому турі. За даними соціологів, за тиждень рейтинг Бенуа Амона збільшився приблизно на десять відсотків - до 16-17%.

Чинний президент Франції Франсуа Олланд, який також представляє Соціалістичну партію, не став висувати свою кандидатуру. Соціологічні дослідження показують, що цей політик зараз вкрай непопулярний серед виборців.

Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться в кінці квітня.