У квартирах Авдіївки відновлено теплопостачання, вода подається за графіком, - Жебрівський

Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївки є, вода подається за графіком.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

“Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївка є, воду подаємо по графіку. Лікарня та Укртелеком працюють у штатному режимі”, — повідомив Жебрівський.

За його словами, підрозділи Національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті.

“До речі, дуже допомогли і розвантажили потік людей створені вчора нацполіцією на околицях Авдіївки два додаткові пункти звернень громадян. Ці пукти працюють також і в режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги. По місту працюють машини які розвозять продукти харчування і теплі речі”, — зазначив голова ВЦА.

Нагадаємо, Нацполіція в Авдіївці відкрила пункти прийому громадян.