У Луцьку попрощалися з міським головою Миколою Романюком

Тисячі – без перебільшення – людей прийшли на Театральний майдан Луцька, аби провести в останню земну дорогу міського голову Миколу Ярославовича Романюка. Він пішов з цього життя минулої п’ятниці, 3 лютого, співчуття з приводу його передчасної смерті (на 59-му році життя) висловили Президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, мери міст-побратимів Луцька з Польщі, Франції, колеги – міські голови з України.

Міським головою Миколу Романюка лучани обирали двічі, він багато зробив для міста, Волині, мав великі плани і на майбутнє, роки, коли керував міським господарством, називають «епохою Романюка».

Відспівали його у Свято-Троїцькому соборі міста, громадське прощання відбувалося в обласному академічному музично-драматичному театрі. Площа перед ним була вщерть наповнена людьми, простими лучанами, які прийшли вшанувати свого міського голову. Поховали Миколу Романюка у його рідному селі Золочівка на Рівненщині, що недалеко від Луцька, у ньому ще живе його мама.

Головний редактор Лариса Івшина та колектив "Дня" висловлюють глибоке співчуття родині та близьким. Вічна пам’ять.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк