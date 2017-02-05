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У Львові розпочалися курси для капеланів

5 лютого, 2017 - 16:05

Це перше таке навчання для військових священиків в Україні, котре триває на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Упродовж двох тижнів представники усіх конфесій, що входять до Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України, обговорюватимуть проблематику, яка виникає під час роботи капеланів у військах, та вивчатимуть іноземний досвід служби священиків у збройних силах. Лекції духівникам читатимуть представники Королівської служби капеланів Канади. Про це «Дню» повідомили у прес-групі львівського військового вишу.

До навчання зголосилися 24 священнослужителі, серед яких християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни – баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.

«Місце для проведення перших курсів капеланів в Україні обрано невипадково», – наголошують в академії. І додають, що саме тут, у Львові, понад десять років тому розпочалася системна співпраця духовенства зі Збройними Силами.

Після завершення навчання священики поділяться набутим під час курсів досвідом зі капеланами конфесій, які вони представляють.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День
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