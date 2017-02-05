У Пакистані через сходження лавини загинуло 14 людей

Щонайменше 14 осіб, серед яких діти, загинуло внаслідок сходження лавини у пакистанському окрузі Читрал, передає УНН.

Тіла 14 осіб, серед яких шестеро жінок, шестеро дітей і двоє чоловіків, витягли з-під уламків будівель після сходження лавини.

Дев’ятьох осіб доставили до лікарні.

Окрім того, внаслідок сходження ще однієї лавини постраждали загинув солдат та шестеро постраждали на пункті пропуску поблизу пакистансько-афганського кордону.

За останні два дні через снігопад в Афганістані загинуло щонайменше 19 осіб загинуло та 17 постраждало.