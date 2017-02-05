У США суд відхилив запит адміністрації Трампа щодо відновлення міграційного указу

У США апеляційний суд відхилив запит адміністрації президента Дональда Трампа негайно відновити дію імміграційного указу, який забороняє в'їзд в країну громадянам семи мусульманських країн, передає "Російська Служба BBC".

Суд дав адміністрації Трампа час до вечора понеділка подати свої заперечення цього рішення.

Рішення призупинити дію указу було прийнято федеральним судом у Сієтлі 4 лютого. Суддя пояснив, що указ не буде мати сили до тих пір, поки не буде розглянуто позов про його скасування, поданий прокуратурою штату Вашингтон.

Відразу після цього американські візові органи почали відновлювати візи, відкликані за нового указу.

Всього з моменту видання указу були анульовані близько 100 тисяч вже виданих американських віз.

Трамп підписав міграційний указ 27 січня. Розпорядження Трампа передбачає припинення прийому сирійських біженців в США на невизначений термін. Інші програми прийому біженців припинені на 120 днів. Громадянам семи мусульманських країн - Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену - заборонений в'їзд в США на 90 днів.

Нагадаємо, що суд призупинив дію міграційного указу Трампа.