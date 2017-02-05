У США відмовилися від секретних в'язниць ЦРУ

Білий дім відмовився від ідеї відтворити секретні в’язниці ЦРУ, які відомі тортурами ув’язнених, передає УНН.

Законопроект про використання в’язниці Гуантанамо, в якому передбачалося поява подібних в’язниць, розкритикував як в конгресі, так і серед членів кабінету. Згодом з’явився другий варіант документа, в якому секретні тюрми не згадувалися.

Підкреслюється, що в проекті закону залишилися деякі моменти, які вказують, що адміністрація президента США Дональда Трампа намір використовувати Гуантанамо для більш серйозних цілей.

Раніше кампанію Трампа критикували за нібито схильність до жорстокості та виправдання тортур. Так, екс-президент Обама напередодні завершення сроку правління анонсував звільнення з Гуантанамо.

Нагадаємо, що Трамп припускав відновлення тортур як методу допиту.