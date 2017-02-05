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У Туреччині затримано майже 500 підозрюваних у співпраці з "ІДІЛ"

5 лютого, 2017 - 17:55
Фото Reuters

Кількість затриманих у Туреччині підозрюваних у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава" зросла до майже 500 людей, повідомляє Hurriyet daily news.

Також в ході операції поліція вилучила  низку документів, що стосуються діяльності терористичного угруповання, зброю і техніку.

Повідомляється також, що затримані в провінції Ізмір готували теракт.

Найбільше було затримано у провінції Шанлиурфа біля кордону з Сирією. Там поліція затримала 150 підозрюваних.

Раніше повідомлялося про щонайменше 400 затриманих.

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