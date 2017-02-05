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Українська тенісистка Світоліна здобула перший титул у 2017 році

5 лютого, 2017 - 22:46
Фото прес-служби НОК України

Перша ракетка України та тринадцята ракетка світу Еліна Світоліна стала переможницею турніру Taiwan Open. Для українки цей титул став п’ятим у кар’єрі. У фіналі змагань наша співвітчизниця переграла китаянку Пен Шуай. Протягом двох сетів Еліна здобула впевнену перемогу 6:3 та 6:2. Обидва сети проходили за схожим сценарієм, а Світоліна на корті довела свій статус лідера на звітному турнірі.

За перемогу наша тенісистка заробила 43 тисячі доларів призових та 280 залікових пунктів у свою скарбничку. Саме ці очки дозволять харків’янці зміцнити свою 13-у позицію  у загальному світовому заліку.

Слід зазначити, що раніше Еліна Світоліна на турнірах подібного рівня здобувала перемогу два роки поспіль на турнірі у Баку  (2013 та 2014 р.), а також у Марракеші в 2015 році  та в місті Куала-Лумпур минулого року.

Богдан ПРОСКУРОВ

Джерело: День
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