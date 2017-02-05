Є сенс вмирати тільки за свободу, бо лише тоді людина впевнена, що вмирає не повністю!
Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії 1957 року

Українські біатлоністи здобувають чергову бронзу на Універсіаді-2017

5 лютого, 2017 - 21:26
Фото прес-служби НОК України

На XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді, що проходить у місті Алмати (Казахстан), відбулася змішана біатлонна естафета. Українська команда у складі Надії Бєлкіної, Яни Бондар, Максима Івко та Артема Тищенка виборола бронзові нагороди. Поступилися українці лише головним суперникам цих змагань – команді Росії та Казахстану. Наші біатлоністи провели стрільбу, далеку від ідеальної, використавши 11 додаткових патронів. Також зіграло визначальну роль одне коло штрафу на стійці у Яни Бондар.

У срібних призерів – збірної Казахстану, як і в представників України, було одне коло штрафу, котре записав до пасиву Василь Подкоритов. Та незважаючи на це, господарі змагань відстали від лідера на 30 секунд, а гандикап над українським колективом склав близько двох хвилин. Польська та словацька команди пройшли гонку без штрафних кіл та з використанням 13 та 12 додаткових патронів відповідно, проте слабкий хід залишив їх далеко позаду нашої збірної, відставання від якої склало понад 5 хвилин.

Таким чином, бронза наших біатлоністів стала 8-ою нагородою у скарбничці української команди. У загальному медальному заліку Україна перебуває на восьмій позиції, маючи дві золоті, дві срібні та чотири бронзові нагороди.

Богдан ПРОСКУРОВ

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...