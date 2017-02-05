Українські біатлоністи здобувають чергову бронзу на Універсіаді-2017

На XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді, що проходить у місті Алмати (Казахстан), відбулася змішана біатлонна естафета. Українська команда у складі Надії Бєлкіної, Яни Бондар, Максима Івко та Артема Тищенка виборола бронзові нагороди. Поступилися українці лише головним суперникам цих змагань – команді Росії та Казахстану. Наші біатлоністи провели стрільбу, далеку від ідеальної, використавши 11 додаткових патронів. Також зіграло визначальну роль одне коло штрафу на стійці у Яни Бондар.

У срібних призерів – збірної Казахстану, як і в представників України, було одне коло штрафу, котре записав до пасиву Василь Подкоритов. Та незважаючи на це, господарі змагань відстали від лідера на 30 секунд, а гандикап над українським колективом склав близько двох хвилин. Польська та словацька команди пройшли гонку без штрафних кіл та з використанням 13 та 12 додаткових патронів відповідно, проте слабкий хід залишив їх далеко позаду нашої збірної, відставання від якої склало понад 5 хвилин.

Таким чином, бронза наших біатлоністів стала 8-ою нагородою у скарбничці української команди. У загальному медальному заліку Україна перебуває на восьмій позиції, маючи дві золоті, дві срібні та чотири бронзові нагороди.

Богдан ПРОСКУРОВ