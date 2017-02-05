В Анкарі поліція затримала 60 імовірних членів "ІД"

Турецька поліція у неділю затримала в Анкарі 60 підозрюваних членів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє AFP.

“Серед затриманих в основному іноземні громадяни”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейди пройшли у районах Сінджан, Чубук, Енімахалле та Мамак.

ЗС Туреччини за добу також завдали удари по 259 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії.

Наголошується, що в цілому з початку операції "Щит Євфрату" в Сирії від терористів очищена територія площею 1880 квадратних кілометрів, на якій розташовано 228 населених пунктів.

Нагадаємо, що у Туреччині після спроби перевороту звільнили понад 90 тисяч держслужбовців.