В Авдіївці ДСНС і комунальники почали відновлення житла, - Зубко

В Авдіївці триває робота над відновленням житлового сектора, в місті працюють бригади ДСНС та комунальники.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

"Сьогодні в Авдіївці працює 10 бригад працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 6 бригад комунальних служб по відновленню житлового сектора. Зараз основне завдання повністю відновити всі системи життєзабезпечення, налагодити освітній процес для дітей, відновити житловий фонд. Модернізація соціальних об'єктів стане пріоритетом як державної субвенції ДФРР, так і субвенції з місцевого бюджету", - зазначив Зубко.

Він нагадав, що більше тижня місто існувало в кризовому режимі, з теплопостачанням в аварійному режимі та без світла. Сьогодні спільними зусиллями вдалося електропостачання відновити.

Віце-прем'єр подякував Президенту України, Прем'єр-міністру, ДСНС на чолі з Миколою Чечоткіним, міністру оборони, губернатору Павлу Жебрівському і місцевій адміністрації, усім небайдужим волонтерам, адміністраціям Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Житомирської, Запорізької областей, які відгукнулися і доставляють необхідні будматеріали для відновлення індивідуальних і багатоповерхових будинків, народним депутатам, що всіляко сприяли організації процесу.

"Окремий уклін нашим військовим - 72-ій бригаді, яка боронить нашу землю і тримає тил. Ми вкотре довели, що ми єдині, вміємо швидко реагувати на кризові ситуації і дійсно разом можемо подолати всі виклики. Без сумніву і надалі будемо відстоювати кожний квадратний кілометр, на який тільки наважиться посягнути агресор", - написав Зубко.