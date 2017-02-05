В Авдіївці тепло почали подавати у стабільному режимі

Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим.

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.

"Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим. У місті відновлено вуличне освітлення", - повідомив Цеголко з посиланням на віце-прем'єра Зубка.

За інформацією Цеголка, продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим.

Нагадаємо, що роботи по відновленню пошкоджених у результаті обстрілу ліній енергопостачання повністю завершені.