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В Авдіївці тепло почали подавати у стабільному режимі

5 лютого, 2017 - 19:01
Фото з Facebook 72 Гвардійська ОМБР

Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим.

Про це повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.

"Теплопостачання Авдіївки з аварійного режиму на резервних генераторах перейшло на стабільний режим. У місті відновлено вуличне освітлення", - повідомив Цеголко з посиланням на віце-прем'єра Зубка.

За інформацією Цеголка, продовжуються роботи з переходу водопостачання на цілодобовий режим.

Нагадаємо, що роботи по відновленню пошкоджених у результаті обстрілу ліній енергопостачання повністю завершені.

Джерело: День
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