В окупованому Криму адвоката Курбедінова випустили з Сімферопольського СІЗО

В окупованому Росією Криму адвоката Еміля Курбедінова випустили з Сімферопольського слідчого ізолятора.

Як повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook, у СІЗО правозахисник відбув 10 діб адміністративного арешту.

«Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТУ після 10 діб адміністративного арешту», - написав він у соцмережі вранці 5 лютого, опублікувавши фото Кубердінова на волі.

Еміль Курбедінов є захисником кількох затриманих у справі «Хізб-ут-Тахрір», «справі 26 лютого», адвокатом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени.

Нагадаємо, раніше повідолялось про те, що в окупованому Криму затримали правозахисника Еміля Курбедінова.