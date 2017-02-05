ЄС планує продовжити санкції проти Росії, - ЗМІ

Європейський союз планує відновити заморожування активів і заборони поїздки в ЄС по відношенню до ключових союзників президента Росії Володимира Путіна, які звинувачуються в дестабілізації України, передає Bloomberg.

"Чотири Представники ЄС зазначили, що члени уряду мають намір до середини березня продовжити санкції ще на шість місяців на більш ніж 100 українців і росіян. Серед них: Аркадій Ротенберг, співвласник СМП Банку і ІнвестКапіталБанк і Юрій Ковальчук, найбільшого акціонера банку Rossiya," - йдеться в повідомленні.

Про таке ЗМІ повідомили брюссельські чиновники. Посадові особи говорили на умовах анонімності, оскільки обговорення носять конфіденційний характер.

Плановане оновлення чорного списку висуває на перший план політичну прихильність ЄС до політики, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і Барак Обама висунули ще в 2014 році.

Європейські санкції проти Росії нагадують штрафні санкції США і включають в себе окремий набір обмежень - продовжених ще на шість місяців, як раз перед тим, як Трамп вступив на посаду 20 січня, - на російських фінансових, енергетичних та оборонної промисловості.