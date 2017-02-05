З Авдіївки евакуйовані 266 осіб, - ДСНС

З Авдіївки евакуйовані 266 осіб, з них 42 людини похилого віку та 124 дитини.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, також були сформовані списки з 33 осіб (з них 16 дітей) на евакуацію.

В даний час в мобільних пунктів обігріву, з початку їх функціонування, звернулися 10182 особи (за добу 929 осіб), живлення здійснюється трьома польовими кухнями.

У свою чергу, голова Донецької ВГА Павло Жебрівський у своєму Facebook наголосив, що особливого ажіотажу на виїзд з міста не спостерігається.

Нагадаємо, що за минулу добу в Авдіївці загиблих і поранених серед цивільних жителів немає.