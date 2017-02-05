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За день бойовики 40 разів обстріляли позиції ЗСУ

5 лютого, 2017 - 19:56
Фото Reuters

Сьогодні, 5 лютого, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Російсько-окупаційні війська на всіх напрямках продовжили обстріли наших позицій... Загалом зафіксовано 40 обстрілів", - йдеться у повідомленні..

Як зазначається, бойовики з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях в Авдіївці. Неспокійно було і в інших населених пунктах на Донецькому напрямку. Танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському – снайпер. 

На Маріупольському напрямку з мінометів – по Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому. З гранатометів та стрілецької зброї – по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП – Широкине. 

На Луганському напрямку – з мінометів 120 та 82 міліметри – Катеринівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське. По Кримському неодноразово вогонь вели БМП противника. Тут же та по Жовтому – снайпер. 

У штабі повідомили, що одного нашого військового поранено.

Джерело: День
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