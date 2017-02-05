За добу бойовики 51 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий, - штаб

Минулої доби бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів наших позицій.

На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки вони застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку та Зайцеве.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному, Талаківці. По Чермалику вогонь вів танк та ПТРК.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град - по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити.

Загалом зафіксовано 51 обстріл.

Одного нашого військового поранено, один – травмований.