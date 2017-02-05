Є сенс вмирати тільки за свободу, бо лише тоді людина впевнена, що вмирає не повністю!
Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії 1957 року

За добу бойовики 51 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранений 1 військовий, - штаб

5 лютого, 2017 - 08:44
Фото з архіву "Дня"

Минулої доби бойовики вдвічі зменшили кількість обстрілів наших позицій.

На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки вони застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку та Зайцеве.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному, Талаківці. По Чермалику вогонь вів танк та ПТРК.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град - по Новозванівці. З мінометів різних калібрів – по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.

Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії наших позицій в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152 міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити.

Загалом зафіксовано 51 обстріл.

Одного нашого військового поранено, один – травмований.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...