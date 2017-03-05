Адміністрація Трампа планує зменшити фінансову допомогу іншим країнам

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонує цього місяця "досить значне скорочення" у бюджет щодо фінансової підтримки, яка надається іншим країнам.

Таку інформацію виданню Fox News підтвердив глава адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні.

"Ми маємо намір запропонувати скорочення іноземної допомоги, і ми маємо намір запропонувати, щоб ці гроші були витрачені тут", - сказав він, додавши, що пропозиція включатиме "досить значне скорочення щодо іноземної допомоги".

За його словами, скорочення обсягу виділених коштів дозволить адміністрації Трампа заощадити кошти, необхідні на збільшення витрат на оборону.

"Суть цього досить проста: те, що менше грошей витрачатиметься за кордоном, означатиме, що більше грошей витрачатиметься тут", - сказав він.

Малвейні повідомив, що адміністрація Трампа оприлюднить пропозиції щодо бюджету 16 березня.

Агентство Reuters повідомляє, що адміністрація планує суттєве скорочення у багатьох інших державних програм.