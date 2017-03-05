Через обстріл бойовиків поранено жительку Зайцевого

У Бахмутську лікарню доставлена ​​жінка, яка отримала осколкове поранення в селі Зайцеве.

Про це передає УНН.

Вчора, 4 березня, близько 14 години медики повідомили поліцію, що в місцеву лікарню доставлена ​​жінка з осколковими пораненнями лівого стегна і правого передпліччя.

За попередньою інформацією, жителька Зайцевого 1992 року народження, що поблизу окупованої Горлівки, отримала поранення, коли перебувала у дворі приватного будинку.

Зараз їй надається медична допомога. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередня правова кваліфікація — за ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за добу бойовики 110 разів обстріляли сили АТО, 1 військовий загинув.