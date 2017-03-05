Цуренко виграла тенісний турнір у Мексиці

Друга "ракетка" України і 50-й номер світової класифікації Леся Цуренко стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $250 тисяч.

У фінальному поєдинку посіяна під 7-м номером киянка за 1 годину 20 хвилин обіграла в ніч на неділю 30-ту "ракетку" світу француженку Крістіну Младенович - 6:1, 7:5, повідомляє Укрінформ.

Це третій титул, який Цуренко здобула на турнірах WTA в одиночному розряді. У 2015 році Леся виграла в Стамбулі (Туреччина), а у 2016-му взяла головний приз в Гуанчжоу (Китай).

Відзначимо, що перемога у фіналі Abierto Mexicano Telcel принесла українці $43 тисячі призових і 280 рейтингових очок.