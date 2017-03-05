Кандидатуру Саріуш-Вольського на пост глави ЄР погоджено Дудою

Рішення про підтримку євродепутата Саріуш-Вольського на пост голови Європейської ради було прийнято "за погодженням" президента Польщі Анджея Дуди.

Про це заявив Анджей Дера, держсекретар у канцелярії польського президента, передає TVN24.pl.

За його словами, є певне "правило, що уряд оголошує свого кандидата на важливі пости в ЄС".

Він також додав, що рішення про підтримку Саріуш-Вольського було зроблено "за погодженням" з Анджеєм Дудою.

"Коли Дональд Туск балотувався, то не було іншого кандидата від Права та Справедливості. А що робить "Громадянська платформа"? Вона забула, що півтора року тому програла вибори й далі вважає, що Дональд Туск повинен бути представником Польщі в Європейському Союзі", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно висунув кандидатуру польського євродепутата Яцека Саріуш-Вольського на пост голови Європейської ради.