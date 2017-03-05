Кількість жертв на Донбасі збільшилась вдвічі порівняно з кінцем 2016 року, - ООН

У перші два місяці 2017 року кількість загиблих і поранених мирних жителів внаслідок конфлікту на Донбасі подвоїлася порівняно з листопадом – груднем 2016 року.

Про це йдеться у доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

"З початку року, УВКПЛ (Управління верховного комісара ООН з прав людини) підтвердило 111 жертв серед цивільного населення (20 смертей і 91 поранених), порівняно з 51 в листопаді-грудні 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу з танків, артилерії або систем залпового вогню.

Крім того, у доповіді зазначається, що в результаті обстрілу часто пошкоджуються будинки, життєво важливі об'єкти інфраструктури, школи, медичні установи.

Також у звіті відзначено, що всього з 2014 року через конфлікт на Донбасі загинули приблизно 2 тисячі мирних жителів, ще 6-7 тисяч були поранені.

При цьому в УВКПЛ підкреслили, що реальне число жертв може виявитися більшим.