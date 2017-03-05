Курц припускає можливість створення таборів для мігрантів у Грузії

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц висловився за створення центрів з прийому біженців за межами Євросоюзу, передає Deutsche Welle.

"Такі установи могли б знаходитися в Єгипті, Грузії чи в одій з західно-балканських країн" - сказав він.

За словами глави австрійського МЗС, питання про те, де саме поза ЄС будуть розташовуватися табору з прийому біженців, "не таке вже й ключове".

"Важливо, щоб вони забезпечували безпеку, і люди, які нелегально прибувають до Європи, могли бути туди (в центри прийому. - Ред.) перенаправлені", - пояснив Курц.

Подібні центри, на думку асвтрійського міністра, слід створити у взаємодії з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців.