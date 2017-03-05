Китай у 2017 році виділить на оборону рекордні $150 мільярдів

Порівняно з 2016 роком видатки на оборону Китайської Народної Республіки зростуть на сім відсотків і складуть понад 150 мільярдів доларів.

Про це повідомляє DW.

"Оборонний бюджет Китаю у 2017 році вперше в історії країни перевищить позначку в один трильйон юанів та складе 1,044 трильйона юанів (151 мільярд доларів).

Про це у неділю, 5 березня, у день початку Всекитайських зборів народних представників, повідомили у міністерстві фінансів КНР", - пише DW.

Порівняно з 2016 роком видатки на оборону зростуть на сім відсотків. Як зазначає агентство Associated Press, у відсотковому вимірі порівняно з попереднім роком це найменше зростання оборонного бюджету Китаю з 2000 року.