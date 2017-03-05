НАТО розмістить в Естонії 1200 військовослужбовців

Бойова група НАТО протягом наступних шести тижнів починає переміщення в Естонію з особовим складом, озброєнням і матеріально-технічним забезпеченням.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на міністра оборони Естонії Маргуса Цахкну.

"Естонія готова до прийому союзників. Вже в травні бойова батальонная група союзників у складі 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії візьме участь у великих навчаннях збройних сил "Весняний шторм", - цитує міністра видання.

Очолить міжнародний батальйон в Естонії Великобританія, у його складі будуть також частини з Франції і Данії.

Відомо, що Британія представить бронечастину чисельністю 800 чоловік, на озброєнні якої будуть бойові машини піхоти Warrior, танків Challenger 2 і тактичні безпілотники, з Франції - 300 чоловік, на озброєнні будуть танки Leclerc і бронетранспортери.

Рішення про розміщення військ союзників у Латвії, Литві, Естонії та Польщі було прийнято на саміті НАТО у Варшаві у червні минулого року.