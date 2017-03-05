Польща офіційно просить замінити Туска на Саріуша-Вольського на чолі ЄС

МЗС Польщі надіслав до мальтійського головування офіційний запит про обрання головою Європейської ради Яцека Саріуша-Вольського на новий термін, замість чинного керівника цього органу Дональда Туска

Це повідомлення, зокрема, поширене прес-службою польського МЗС.

"МЗС повідомив мальтійське головування про те, що пропонує кандидатуру Саріуша-Вольського на посаду президента Європейської Ради", - заявили в МЗС. Міністерство цитує заяву міністра Вітольда Ващиковського про те, що причиною запрошення стала "неупередженість та високий професіоналізм" Саріуша-Вольського.

Згодом цю інформацію підтвердив сам номінант, додавши також, що він підтримує позицію правлячої польської партії, "Права і Справедливості", у питанні європейських санкцій щодо Польщі.

Підставою для пропозиції стало те, що навесні формально спливає термін повноважень діючого президента Європейської Ради, поляка Дональда Туска. Лідери країн-членів ЄС мають вирішити, чи продовжувати його повноваження на наступні 2,5 років.

Водночас номінація уряду Польщі ще не означає, що Туск буде змінений, і тим більше не означає, що в разі його заміни цю посаду знову обійме номінант від Польщі.

Рішення про продовження повноважень Туска або про призначення нового президента має ухвалювати Європейська Рада, тобто голови держав та урядів країн-членів ЄС. За їх підтримки повноваження Туска будуть підтверджені навіть без згоди Варшави.