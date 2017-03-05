Суд переніс засідання у справі Насірова на сьогодні

Суд із обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову перенесли на 5 березня на 10.00 ранку.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Адвокати Насірова наполягали на перенесенні судового засідання, бо їх підзахисний 13 годин без харчування і без медикаментозного лікування. Прокурори в свою чергу зазначили, що у Насірова незначне підвищення тиску та серцебиття.

Водночас лікарі не знайшли в очільника ДФС Романа Насірова проблем із серцем.

Про це повідомляє Bihus.info, в розпорядженні журналістів якого опинилася копія медичного висновку з Інституту кардіології імені Стражеска щодо Насірова.

"В результаті проведених дообстеження (ЕКГ, Ехо-КГ, дослідження артеріального тиску, біохімічне дослідження крові) даних про гостру невідкладну кардіологічну патологію немає", - йдеться у висновку.

У той же час медики Інституту кардіології імені Стражеска відзначили, що з огляду на відсутність цифрового носія з коронаровентрикулографією Насірова, проведеного в лікарні Феофанія 3 березня, "кінцевого висновку про стан венцевого русла" вони дати не можуть.

Відстороненого главу ДФС Романа Насірова уже привезли до Солом'янського районного суду міста Києва, де о 10.00 має початися засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Громадське у Twitter.

«Насірова привезли до суду», - зазначається у повідомленні.

Поки що засідання не розпочалося.

Нагадаємо, що вчора Насірова повезли до суду для обрання запобіжного заходу.