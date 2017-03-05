Справа Насірова: Суддя заявив, що сьогодні засідання продовжуватися не буде

Солом’янський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про обрання відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову запобіжного заходу, передає Еспресо.TV.

"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

Варто зазначити, Насіров доставлений під конвоєм працівників НАБУ швидкою на засідання. Біля нього у клітці чергує медик. Підозрюваний знаходиться у свідомості і спілкується з адвокатами.

«Лікарі сказали, що його (Насірова - ред.) потрібно лікувати... Його знову силоміць забрали з лікарні», - заявив адвокат Насірова.

Він також зазначив, що Насіров відпочивав п'ять годин і перебував у лікарні Феофанії в реанімаційному відділенні.

Окрім того, адвокат Лисак стверджує, що Насіров має сам вирішувати, брати йому участь у засідання чи ні.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків надав суду довідку з Інституту кардіології імені академіка М.Д.Стражеска з кінцевим діагнозом відстороненого з посади голови ДФС Романа Насірова.

"Вчора, коли закінчилось судове засідання і ми отримали цю довідку (про діагноз Насірова з Інституту кардіології — ред.)в якій в останньому абзаці сказано, що при стабілізації артеріального тиску пацієнт може отримувати лікування в амбулаторних умовах", — сказав прокурор САП Роман Симків.

Він додав, що в довідці не вказана необхідність лікування Насірова у стаціонарі.

Пізніше один з 9 адвокатів Насірова, які беруть участь у засіданні, зачитав весь текст висновку. Адвокати не заперечували щодо його приєднання, однак стверджували, що вказані документи були отримані стороною обвинувачення в незаконний спосіб.

Суд також задовольнив клопотання обвинувачення про допит в якості свідка голови лікарської комісії, яка надавала відповідний висновок.

Соломянський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову у зв’язку з заявленим відводом судді.

Сьогодні не буде продовжуватися засідання щодо обрання міри запобіжного заходу відстороненому голові державної фіскальної слудби Роману Насірову у зв'язку з розглядом клопотання про відвід слідчого судді.

Про це заявив суддя Олександр Бобровник.

Нагадаємо, що суд переніс засідання у справі Насірова на сьогодні.