Суд відмовляється визначити суддю для розгляду клопотання захисту Насірова, - НАБУ

Солом’янський районний суд міста Києва відмовляється визначити суддю, який розгляне клопотання сторони захисту про відвід судді Олексія Бобровника, що необхідно для продовження засідання із обрання запобіжного заходу вістороненому від посади голови ДФС Роману Насірову.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“Солом’янський районний суд міста Києва відмовляється визначити служителя Феміди, який розгляне клопотання сторони захисту про відвід судді Олексія Бобровника. Таку позицію мотивують тим, що, відповідно до внутрішньої документації суду, черговий суддя працює лише у суботу. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на невизначений термін”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, зазначили у НАБУ, якщо протягом найближчого часу не буде вирішене питання про продовження судового засідання та розгляд клопотання сторони захисту про відвід судді, запобіжний захід підозрюваному голові ДФС до кінця дня обрано не буде.

“Термін тимчасового утримання його під вартою спливає ввечері 5 березня, відтак якщо до завершення цього строку питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС з-під варти”, — наголосили у НАБУ.

Тож у НАБУ закликаєли суддів не усуватися від виконання своїх обов’язків та забезпечити розгляд клопотання детективів про обрання запобіжного заходу у визначений законом термін.

Нагадаємо, що суддя заявив, що сьогодні засідання у справі Насірова продовжуватися не буде.