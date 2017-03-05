Трамп закликав Конгрес перевірити Обаму на зловживання владою

Президент США Дональд Трамп вимагає провести розслідування, чи справді екс-президент Барак Обама зловживав повноваженнями федеральних силових структур напередодні президентських виборів 2016 року, зокрема, чи здійснювалося прослуховування його телефону.

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє The New York Times.

У заяві прес-секретаря йдеться, що Трамп назвав інформацію про прослуховування "дуже тривожною" та зазначив, що Конгрес має розглянути ці дані в рамках розслідування втручання Росії у вибори.

"Президент Дональд Трамп просить, щоб відповідні комітети Конгресу, в рамках розслідування щодо активності Росії, також здійснили свої наглядові повноваження для визначення, чи було порушення слідчих повноважень виконавчою владою у 2016 році", - заявив Шон Спайсер.

Спайсер також заявив, що "ні Білий дім, ні президент не будуть коментувати далі, поки не буде здійснено відповідну оцінку".

Нагадаємо, що в США відбулися сутички під час акції на підтримку Трампа.