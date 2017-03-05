У Білорусі протестували проти "податку на дармоїдство"

У білоруському Бресті пройшла акція проти декрету, який передбачає "податок на дармоїдів".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В акції взяли участь близько тисячі осіб. Учасники маршу під гаслом «Ми не дармоїди» почали рух від площі Леніна в Бресті. Вони провели мітинг біля будівлі Брестського міськвиконкому, а потім пройшли по центральних вулицях міста.

Зазначається, що акція не була узгоджена з владою, однак про затриманих не повідомляється.

Організатори закликали знову виходити 25 березня в Бресті, а 11 березня - в Пінську.