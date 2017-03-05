У Конотопі проходить акція "Штабу блокади торгівлі з окупантами"

Вчора, 4 березня 2017 року, в м. Конотоп Сумської області «Штаб блокади торгівлі з окупантами» відкрив новий редут. Сьогодні тут проходить попереджувальна акція. Її організатори заявляють, що мають намір зупиняти та перевіряти всі товарні потяги, які прямують з РФ. Організатори акції проводять мітинг прямо на залізничних коліях.

Як повідомила речник Конотопського відділу поліції Тетяна Пацак, для забезпечення правопорядку під час акції було зібрано поліцейські підрозділи з усіх найближчих районів. Втім, мітингувальники стверджують, що перекривати рух залізниці не збираються. Організатори акції вимагають, аби їм надали дозвіл на перевірку документів тих поїздів, які перевозять вагони з вугіллям з РФ.

Слід зазначити, що не всі місцеві однозначно реагують на події, що відбуваються. Не обійшлося й без сутичок. Начальник поліції Сумської області звернувся до керівників штабу блокади з проханням не загострювати ситуацію та не втягувати в конфлікт Сумщину, яка знаходиться у безпосередній близькості до російського кордону.

Юлія Конотопчик, Конотоп, фото, відео авторки