У Києві вшанували пам'ять Романа Шухевича

У Києві на майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм "Генерал і його воїни".

Про це повідомляє кореспондент «Дня» з місця подій.

Мітинг був проведений з нагоди 67-річчя з загибелі героя української нації Романа Шухевича і 25-річчя від дня народження Героя України, першого загиблого в московсько-українській війни Дмитра Чернявського.

Учасники мітингу вшанували пам'ять Романа Шухевича і загиблих у війні на Сході України.

Більше фото дивіться у фоторепортажі «Дня».

Руслан КАНЮКА, «День», фото автора