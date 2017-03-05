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У Польщі вшанували пам’ять Михайла Вербицького

5 березня, 2017 - 14:01
Фото з архіву "Дня"

У селі Млини поблизу Перемишля в суботу відбулися урочистості з нагоди 202-ї річниці народження о. Михайла Вербицького — автора мелодії гімну України.

Про це повідомляє "Простір".

Михайло Вербицький народився в Явірнику-Руській біля Перемишля (Польща), закінчив духовну семінарію у Львові.

Михайло Вербицький - український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики державного гімну України «Ще не вмерла Україна».

Детальніше про Михайла Вербицького:

По cлідах національного гімну;

Дорогами Михайла Вербицького.

 

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