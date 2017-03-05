У Польщі вшанували пам’ять Михайла Вербицького

У селі Млини поблизу Перемишля в суботу відбулися урочистості з нагоди 202-ї річниці народження о. Михайла Вербицького — автора мелодії гімну України.
Про це повідомляє "Простір".
Михайло Вербицький народився в Явірнику-Руській біля Перемишля (Польща), закінчив духовну семінарію у Львові.
Михайло Вербицький - український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики державного гімну України «Ще не вмерла Україна».
Детальніше про Михайла Вербицького:
По cлідах національного гімну;