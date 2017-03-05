Україна підпише угоду з ФРН про соцзабезпечення

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра соціальної політики Андрія Реву на підписання угоди між Україною і Німеччиною про соціальне забезпечення.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Уповноважити Міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У той же час, розпорядження президента від 31 жовтня 2013 року №329 "Про повноваження Наталії Королевської на підписання Угоди між Україною і ФРН про соціальне забезпечення", згідно з новим розпорядженням, втратило чинність.