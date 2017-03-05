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Роман Шухевич, український політичний та державний діяч, головнокомандувач УПА

Україна підпише угоду з ФРН про соцзабезпечення

5 березня, 2017 - 10:29
Фото: germany.agroua.net

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра соціальної політики Андрія Реву на підписання угоди між Україною і Німеччиною про соціальне забезпечення.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Уповноважити Міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У той же час, розпорядження президента від 31 жовтня 2013 року №329 "Про повноваження Наталії Королевської на підписання Угоди між Україною і ФРН про соціальне забезпечення", згідно з новим розпорядженням, втратило чинність.

Джерело: День
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