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Українка стала срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики

5 березня, 2017 - 20:29
Фото: wikipedia.org

Українська легкоатлетка приносить нашій збірній чергову медаль в Белграді.

Українка Олеся Повх виборює срібну медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді, передає Укрінформ.

29-річна Повх фінішувала другою у фіналі бігу на 60 м. Її результат – 7.10. Це особистий рекорд Олесі на цій дистанції.

Чемпіонкою в бігу на 60 м стала британка Філіп. Вона пробігла спринт за 7.06.

Зазначимо, що це вже четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті. 4 березня бронзові медалі виграли Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Килипко (стрибки з жердиною) та Сергій Никифоров (стрибки у довжину).

Джерело: Укрінформ
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