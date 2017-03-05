Українка стала срібним призером чемпіонату Європи з легкої атлетики

Українська легкоатлетка приносить нашій збірній чергову медаль в Белграді.

Українка Олеся Повх виборює срібну медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді, передає Укрінформ.

29-річна Повх фінішувала другою у фіналі бігу на 60 м. Її результат – 7.10. Це особистий рекорд Олесі на цій дистанції.

Чемпіонкою в бігу на 60 м стала британка Філіп. Вона пробігла спринт за 7.06.

Зазначимо, що це вже четверта нагорода збірної України на цьому чемпіонаті. 4 березня бронзові медалі виграли Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Килипко (стрибки з жердиною) та Сергій Никифоров (стрибки у довжину).