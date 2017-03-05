Українки виграли "бронзу" в естафеті на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Жіноча збірна України фінішувала третьою в естафеті 4х400 м на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики, передає Укрінформ.

Українська четвірка у складі Ольги Бібик, Тетяни Мельник, Анастасії Бризгіної та Ольги Ляхової завоювали бронзові медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в Белграді.

Першими фінішували дівчата з Польщі, другими – британки.

Нагадаємо, що українка Олеся Повх виборює срібну медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.