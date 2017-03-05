Українські рятувальники отримали від ФРН сучасне обладнання, зокрема пневмокаркасні намети, генератори, пожежні рукави.

Про це сьогодні повідомляє Урядовий портал.

«Українські рятувальники отримали 100 тисяч метрів пожежних рукавів та 1,5 тисячі касок, закуплених в рамках реалізації проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями», що виконується Німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) на замовлення Уряду Німеччини. ... Німецьке товариство міжнародного співробітництва також передало п'ять пневмокаркасних наметів та два дизельні генератори потужністю 600 кВт, що вже доправлені до міста Авдіївки і виконують завдання за призначенням», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що церемонія передачі відбулася в Києві 3 березня.

Уповноважена з питань співробітництва Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Даніела Бергельт зазначила, що така підтримка є ознакою солідарності з Україною в нелегкі для неї часи.

Від імені Державної служби з надзвичайних ситуацій за підтримку й плідну взаємодію уряду Німеччини та GIZ подякував заступник голови ДСНС Руслан Білошицький. «Ця допомога є надзвичайно важливою для нашої служби», – зазначив він.

Нагадаємо, що Україна підпише угоду з ФРН про соцзабезпечення.