Ужгородські волонтери і хенд-мейдери організували весняний ярмарок

Розгорнувся він на площі Театральній і діятиме три дні, до 7 березня включно.

Придбати тут можна багато цікавих подарунків до Міжнародного жіночого дня, а також тематичну продукцію до Великодня. Організували захід волонтери Руху підтримки закарпатських військових. Саме вони запропонували таку ідею відомим у місті виробникам унікальних речей, і ті радо погодилися.

Придбати на ярмарку можна прикраси ручної роботи, картини, предмети декору, скриньки, листівки, торбинки, квіти з тканини, віночки для волосся, натуральне мило та авторські солодощі. Кожен з виробів є унікальним, і окрім естетичної привабливості наділений і душею майстра чи майстрині.

Самі ж волонтери реалізовують уже традиційну безпрограшну лотерею, купу смаколиків, а до свята вмілі майстрині підготували чимало хенд-мейд подарунків, зокрема і в популярній техніці декупаж. Приваблює відвідувачів ярмарку і окрема ятка з вишуканими виробами із богемського скла: келехами, кулями, аромолампами, цукерницями та вазами.

Їх для благодійних продажів волонтерам подарував добродій з Чехії. Кожен має можливість не тільки придбати унікальну і вишукану річ за вигідною ціною, але й зробити при цьому добру справу. Усі зібрані волонтерами кошти підуть на потреби закарпатських військових.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород, фото автора