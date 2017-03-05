В Афганістані в результаті нападу талібів вбито 5 поліцейських

Щонайменше п'ять членів афганських сил безпеки були вбиті рано-вранці в неділю під час атаки бойовиків у північно-східній провінції Кундуз.

Про це повідомив афганський генерал, передає The Associated Press.

Генерал Абдул Гамід, начальник поліції в Кундузі, заявив про те, що велика група бойовиків "Талібану" напала на пост біля міста Кундуз.

За даними Міністерства внутрішніх справ Афганістану, 18 бойовиків були вбиті в результаті авіаударів у районі Імам Сахіб у провінції Кундуз.

"Головні терористи, вбиті в ході операції, були залучені у планування та здійснення низки терактів в провінції Кундуз", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що недавно в Афганістані таліби вбили 12 поліцейських.