В Італії знайшли першу біографію відомого художника Караваджо

Італійський дослідник Ріккардо Гандольфі знайшов першу біографію італійського художника кінця XVI - початку XVII ст. Мікеланджело Мерізі да Караваджо.

Про це повідомило видання Il Messaggero.

Як зазначається, біографія датується 1614 роком. Результати дослідження Гандольфі виклав у своїй дисертації, яку захистив у римському університеті «Сапієнца».

За словами дослідника, готовий до публікації рукопис, належить перу Гаспаре Челіо, італійському художникові та ровесникові Караваджо. На 300 сторінках рукопису Челіо розповідається про життя 220 художників, які працювали в Римі на межі XVI - XVII століть. З них три сторінки присвячені Караваджо.

Цінний рукопис Челіо, Гандольфі виявив коли досліджував інші свідчення та джерела, в одному із збірників XIX століття, який зберігся до наших днів.